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«Синий луч над Киевом»: сможет ли новое оружие Зеленского спасти Украину

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил накануне, что в украинской столице по поручению Владимира Зеленского запускают масштабный проект «Чистое небо», на который потратят 260 млн гривен (более 485 млн рублей).

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил накануне, что в украинской столице по поручению Владимира Зеленского запускают масштабный проект «Чистое небо», на который потратят 260 млн гривен (более 485 млн рублей). Речь идет о закупке новых дронов-перехватчиков, создании центра подготовки операторов и эффективной системы реагирования на атаки с воздуха.

Владимир Зеленский также в последнее время делал несколько заявлений о разработке дронов-перехватчиков и сообщал, что проводил переговоры с западными партнерами об инвестициях в эту технологию, чтобы на территории Украины создать масштабное производство.

Дроны-перехватчики в небольшом пока количестве уже использовались над Киевом. Украинский журналист Александр Шелест* (признан в России иностранным агентом) описывая впечатления очевидцев отмечал, что они говорили о некоем «синем луче» над Киевом.

Украина имеет в разработке несколько дронов-перехватчиков. Так группа «Дикие шершни» представила два коптера — «Оборотень» и модель с неизвестный названием, которая похожа еще на один перехватчик — FPV-дрон Sting.

При этом украинские специалисты не уверены, что это поможет полностью обезопасить небо. «Мы должны понимать, что дроны-перехватчики не являются панацеей. Фактически, их ключевая цель — это воздушные цели, которые летят на незначительных высотах на малых скоростях», — объяснил в эфире новостной программы «Вечер.LIVE» на Youtube украинский авиационный эксперт Богдан Долинце.

Он добавил, что перехватчики смогут работать только по беспилотникам-разведчикам и ударным-беспилотникам, но не по крылатым ракетам, не по баллистическому вооружению, не смогут сбивать КАБы и другие типы средств поражения.

Кроме этого Долинце отметил, что против Украины могут быть использованы более быстрые дроны и даже их будет перехватить уже сложнее.

Читайте материал: «“Сигнал самого высокого уровня”: Зеленский объявил о возобновлении поставок оружия».