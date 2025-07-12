«Синий луч над Киевом»: сможет ли новое оружие Зеленского спасти Украину

При этом украинские специалисты не уверены, что это поможет полностью обезопасить небо. «Мы должны понимать, что дроны-перехватчики не являются панацеей. Фактически, их ключевая цель — это воздушные цели, которые летят на незначительных высотах на малых скоростях», — объяснил в эфире новостной программы «Вечер.LIVE» на Youtube украинский авиационный эксперт Богдан Долинце.