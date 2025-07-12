Успокоительное для НАТО: эксперт призвал срочно усиливать ракетные силы России

Франция объявила о возобновлении серийного производства крылатых ракет SCALP EG после 15-летнего перерыва. Об этом рассказал министр обороны Франции Себастьен Лекорню во время посещения завода MBDA. Выпуск ракет, относящихся к классу «воздух-земля», начнётся в 2025 году. Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, политолог Василий Кашин в беседе с «МК» рассказал, как будут применяться новые ракеты и какие выводы из этого надо сделать России.
Решение о возобновлении производства связано с истощением запасов после передачи части ракет Украине. Французские военные заявляют о высокой эффективности SCALP EG в боевых условиях. Однако за этими заявлениями скрывается более серьёзная проблема: Париж столкнулся с нехваткой возможностей не только для пополнения арсеналов, но и для поддержания серийного выпуска стратегического вооружения.
Основные поставки SCALP EG на Украину осуществлялись для использования с самолётов Mirage 2000D и модернизированных Су-24. В 2024 году Франция выделила 2 млрд евро на восстановление запасов этих ракет, а также зенитных комплексов Aster и авиационных ракет MICA.
SCALP EG, принятая на вооружение в 2003 году, предназначена для высокоточных ударов по ключевым объектам на дальности до 250−300 км. Ракета оснащена 450-кг боевой частью BROACH с тандемным зарядом, способным поражать укреплённые цели.
Основное производство SCALP EG (английская версия назвыается Storm Shadow) развернётся на заводе MBDA в Бурже. Компания уже модернизирует оставшиеся ракеты, а с 2025 года начнёт наращивать мощности для новых заказов. Планируются инвестиции в размере 1 млрд евро в течение пяти лет, которые также позволят ускорить выпуск других систем, включая зенитные ракеты Aster (срок производства сократится с 40 до 24 месяцев) и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Mistral (до 40 единиц в месяц).
Решение было принято накануне 37-го британско-французского саммита, который прошёл 10 июля. На встрече была подчеркнута важность военного партнёрства, особенно в контексте поддержки Украины. По её итогам премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон провели совместную пресс-конференцию, подтвердив дальнейшее сотрудничество.
По словам Василия Кашина, у Франции есть огромные планы массового производства относительно дешёвых ракет с дальностью до 500 километров и это будут более простые ракеты. Также у них есть планы по развёртыванию ракет средней дальности.
— Что касается ракет средней дальности (до 5500 км), то у французов они уже были — во времена «холодной» войны у них существовал наземный компонент ядерной стратегической триады. Это были пусковые установки с ядерными баллистическими ракетами средней дальности S-3, которые размещались на плато Альбион на юге Франции и были нацелены на Москву. Так что соответствующие компетенции у них имеются.
Ракеты с дальностью 500 километров — у них в конце «холодной» войны были мобильные оперативно-тактические комплексы «Адес» (Hadès) с такой дальностью. Сейчас, видимо, речь идёт о системе нового поколения — массовой и относительно дешёвой оперативно-тактической баллистической ракете. Скорее всего, она будет основана на французских наработках времён «холодной» войны, но в более бюджетной версии. В их планах заявлен массовый выпуск.
Для нас это означает, что необходимо значительно усиливать собственную ракетную группировку.
— А что-то новое мы будем разрабатывать?
— Наша ключевая проблема до недавнего времени заключалась в том, что мы соблюдали договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) вплоть до его окончательного краха в 2019 году. В результате, как видно по СВО, наш арсенал ракет средней дальности состоит в основном из ракет морского и воздушного базирования. Их применение, во-первых, очень дорого, а во-вторых, неэффективно.
— Почему?
— Потому что противник отслеживает взлёт наших дальних бомбардировщиков (Ту-22М3, Ту-160) через спутники, а также выход кораблей в море для пусков, и заранее предупреждает Украину. Это снижает эффективность таких ударов, хотя они всё ещё применяются.
При этом никаких серьёзных технических проблем для того, чтобы перенести морские или авиационные крылатые ракеты на наземные пусковые установки — как это сделали американцы — у нас нет. Это можно сделать достаточно быстро.
Кроме того, у нас уже разработана тяжёлая и дорогая ракета средней дальности «Орешник», которая была применена один раз.
Таким образом, сочетание переведённых на наземное базирование крылатых ракет воздушного и морского базирования, возможных новых модификаций комплекса «Искандер» с увеличенной дальностью, а также «Орешника» позволит нам сформировать мощный арсенал.
Нам совершенно необходимо иметь сильную группировку ракет средней дальности наземного базирования, потому что они гораздо эффективнее, дешевле, пригодны для массового применения и представляют большую угрозу для противника.
И главное — нельзя повторять прежние ошибки, которые мы совершали раз за разом, начиная ещё с горбачёвских времён и договора 1987 года. Этот вид вооружений нельзя ограничивать, потому что опыт показывает: любая страна, которая хочет противостоять Западу, делает основной упор именно на этот класс оружия.
Самый яркий пример — Китай. У них ракетные войска — это приоритет. Помимо аналога наших РВСН с ядерными межконтинентальными ракетами, у них есть десятки ракетных бригад, оснащённых ракетами средней дальности. Они уверены, что в случае необходимости смогут уничтожить военную инфраструктуру противника во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе.