Успокоительное для НАТО: эксперт призвал срочно усиливать ракетные силы России

— Что касается ракет средней дальности (до 5500 км), то у французов они уже были — во времена «холодной» войны у них существовал наземный компонент ядерной стратегической триады. Это были пусковые установки с ядерными баллистическими ракетами средней дальности S-3, которые размещались на плато Альбион на юге Франции и были нацелены на Москву. Так что соответствующие компетенции у них имеются.