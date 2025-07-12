Политолог объяснил, почему тема Волынской резни вновь стала актуальной у Киева и Варшавы

Напомним, что Польша и Украина так и не стали добрыми соседями из-за Волынской резни, на которую у стран несколько разные взгляды. Киев попросту не признаёт произошедшее геноцидом и не собирается брать на себя ответственность за это. Недавно польский президент Дуда рассказал, что Зеленский и вовсе не знал о такой странице в истории. По его словам, в школе ему об этом не рассказывали.