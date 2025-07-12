Трамп рассматривает поставки вооружений Украине на сотни миллионов долларов

Politico связывает возможные поставки с заявлением Дональда Трампа для NBC News, в котором он анонсировал важное заявление по России в понедельник. Президент также отметил, что за американское оружие для Украины будет платить НАТО. «Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие 100%. Таким образом, отправляемое оружие поступает в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие Украине, и платит за это оружие», — пояснял Трамп.