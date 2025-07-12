Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что президент США Дональд Трамп преследует прежде всего интересы США и не является другом России. Более того, Алаудинов уверен, что для действующей американской администрации блок БРИКС представляет собой серьёзную проблему. Он также предостерегает от чрезмерного оптимизма относительно перспектив быстрого разрешения международных противоречий, поскольку Трамп будет руководствоваться исключительно интересами Вашингтона.