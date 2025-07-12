«Многие люди во власти не понимают важность БРИКС или выступают против. Так называемая “пятая колонна” в министерстве иностранных дел, в центробанке, в министерстве финансов», — отметил экс-представитель Бразилии в МВФ.
По словам экономиста, речь идёт о структурах, а не отдельных министрах. Эти круги, как утверждает Батиста, тесно связаны с Западом, хотя Бразилия не должна стремиться входить в число второстепенных участников этой группы.
Батиста-младший образно выразился, что в западном альянсе Бразилии уготована лишь роль прислуги, а не равноправного участника. В противоположность этой позиции, как подчёркнул эксперт, президент Лула да Силва твёрдо поддерживает стратегический курс на развитие партнёрства в рамках БРИКС.
Эксперт отметил внутренние разногласия в бразильском истеблишменте: часть элиты всё ещё ориентируется на США и ЕС, несмотря на усиление влияния других международных организаций. Батиста призвал пересмотреть этот подход, чтобы Бразилия могла укрепить свои позиции в меняющемся мировом порядке.
Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что президент США Дональд Трамп преследует прежде всего интересы США и не является другом России. Более того, Алаудинов уверен, что для действующей американской администрации блок БРИКС представляет собой серьёзную проблему. Он также предостерегает от чрезмерного оптимизма относительно перспектив быстрого разрешения международных противоречий, поскольку Трамп будет руководствоваться исключительно интересами Вашингтона.