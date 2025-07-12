Россия и Украина хотят обменяться посылками для пленных: что в них будет

Россия и Украина планируют совершить обмен новой партией посылок для пленных. На данный момент ведутся переговоры по данному вопросу. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее слова передает РИА Новости.
Тему пленных омбудсмен затронула в субботу, 12 июля. Тогда она пообщалась с журналистами, и те поинтересовались насчет ближайших планов. В частности, планируется ли отправка посылок российским пленным. Москалькова отметила, что работа по данному направлению уже ведется.
«Планируем отправить. Сейчас ведем переговоры о наполнении этих посылок, какой перечень там будет необходимых предметов, и о сборе писем от наших граждан для родных, которые находятся в плену», — сказала омбудсмен.
Она также добавила, что обмен посылками будет двусторонним. Их получат и российские, и украинские пленные.
Немногим ранее Москалькова раскрыла другие детали, касающиеся пленных. Она подчеркнула, что украинские боевики просят передать им Библию и крестики. Причем на их просьбу уже откликнулись. Все было закуплено в ближайшей церкви.