Лавров сообщил о контактах Путина и Ким Чен Ына

Кроме того, министр подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна помогает стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом. По словам главы МИД, к такому выводу в ходе переговоров пришли он и его коллега из КНДР Цой Сон Хи.