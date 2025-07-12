Лавров сообщил о контактах Путина и Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте друг с другом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Они регулярно обмениваются посланиями, эту практику никто не собирается прекращать. Но конкретный повод для такого обмена будет определяться нашими руководителями», — отметил глава МИД в ходе общения с журналистами.
Он уточнил, что это относится и к будущим контактам двух лидеров. Лавров выразил уверенность в том, что время и место таких переговоров будут согласованы позже.
Кроме того, министр подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна помогает стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом. По словам главы МИД, к такому выводу в ходе переговоров пришли он и его коллега из КНДР Цой Сон Хи.
Напомним, в июне 2024 года Владимир Путин на переговорах с Ким Чен Ыном заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна строится на равноправии и взаимном уважении. Президент РФ добавил, что на протяжении десятилетий Россию и КНДР связывают тесное добрососедство и крепкая дружба.