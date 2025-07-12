Лавров: КНДР подтвердила однозначную поддержку всех целей СВО

«Мы обменялись мнениями о положении дел вокруг украинского кризиса, — отметил он. — Корейские друзья подтвердили однозначную поддержку всех целей специальной военной операции и действий российского руководства и российской армии. В свою очередь, мы в очередной раз выразили искреннюю признательность за вклад военнослужащих Корейской народной армии в успешное завершение операции по освобождению Курской области от украинских нацистов и иностранных наемников».
Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что предложение об оказании военной помощи в освобождении Курской области исходило от северокорейской стороны. «У нас не было причин отказываться от этого искреннего проявления солидарности, — подчеркнул он. — КНДР сама выдвигает те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве».