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Лавров: КНДР подтвердила однозначную поддержку всех целей СВО

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Северокорейская сторона в ходе переговоров подтвердила однозначную поддержку всех целей специальной военной операции и действий российского руководства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.

Источник: РИА "Новости"

«Мы обменялись мнениями о положении дел вокруг украинского кризиса, — отметил он. — Корейские друзья подтвердили однозначную поддержку всех целей специальной военной операции и действий российского руководства и российской армии. В свою очередь, мы в очередной раз выразили искреннюю признательность за вклад военнослужащих Корейской народной армии в успешное завершение операции по освобождению Курской области от украинских нацистов и иностранных наемников».

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что предложение об оказании военной помощи в освобождении Курской области исходило от северокорейской стороны. «У нас не было причин отказываться от этого искреннего проявления солидарности, — подчеркнул он. — КНДР сама выдвигает те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве».

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