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Формат помощи решает Пхеньян: Лавров высказался о дальнейшем участии войск КНДР в СВО

Москва не отказывается от поддержки КНДР в рамках спецоперации, однако формат взаимодействия определяется Пхеньяном. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.

«Мы реагируем на предложения руководителя КНДР, председателя государственных дел (Ким Чен Ына — прим. Life.ru). У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности», — сказал он.

По его словам, стороны действуют в рамках двустороннего договора о стратегическом партнёрстве, и каждая из них самостоятельно принимает решения в рамках этих договорённостей.

Ранее в ходе переговоров в Вонсане Лавров назвал участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области проявлением «непобедимого боевого братства» между двумя странами. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи, в свою очередь, подтвердила готовность Пхеньяна безоговорочно поддерживать политику России по защите суверенитета и территориальной целостности. Она также подчеркнула, что отношения Москвы и Пхеньяна достигли уровня нерушимого стратегического сотрудничества.

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