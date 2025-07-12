Формат помощи решает Пхеньян: Лавров высказался о дальнейшем участии войск КНДР в СВО

Ранее в ходе переговоров в Вонсане Лавров назвал участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области проявлением «непобедимого боевого братства» между двумя странами. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи, в свою очередь, подтвердила готовность Пхеньяна безоговорочно поддерживать политику России по защите суверенитета и территориальной целостности. Она также подчеркнула, что отношения Москвы и Пхеньяна достигли уровня нерушимого стратегического сотрудничества.