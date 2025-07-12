Формат помощи решает Пхеньян: Лавров высказался о дальнейшем участии войск КНДР в СВО

«Мы реагируем на предложения руководителя КНДР, председателя государственных дел (Ким Чен Ына — прим. Life.ru). У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности», — сказал он.
По его словам, стороны действуют в рамках двустороннего договора о стратегическом партнёрстве, и каждая из них самостоятельно принимает решения в рамках этих договорённостей.
Ранее в ходе переговоров в Вонсане Лавров назвал участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области проявлением «непобедимого боевого братства» между двумя странами. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи, в свою очередь, подтвердила готовность Пхеньяна безоговорочно поддерживать политику России по защите суверенитета и территориальной целостности. Она также подчеркнула, что отношения Москвы и Пхеньяна достигли уровня нерушимого стратегического сотрудничества.