Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госграница Казахстана: новые правила

В Правила пропуска через Государственную границу Республики Казахстан внесены изменения: проект направлен на обсуждение.

Источник: Gov

Департамент государственных доходов по Мангистау­ской области сообщает, что Министерством финансов Республики Казахстан разработаны изменения в приказ заместителя премьер-министра — министра финансов РК от 27 июня 2023 года № 707.

Данным приказом регулируются Правила пропуска через Государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, в том числе с использованием системы электронной очереди на платной основе.

Проект предусматривает внесение изменений, направленных на совершенствование порядка пропуска транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу с использованием электронной очереди.

Основные положения включают:

  • Ответственность за недостоверные данные. Пользователи, которые предоставляют недостоверные данные или не используют забронированное время, будут заблокированы. Также вводится механизм гарантийного обеспечения.
  • Обязанности местных исполнительных органов. Теперь местные исполнительные органы обязаны создавать зоны ожидания вблизи пунктов пропуска. Это позволит исключить стихийное скопление транспорта и обеспечить стабильное движение.
  • Разграничение внеочередного и ускоренного порядка пропуска. Вводится отдельный платный режим для ускоренного прохождения границы.
  • Отдельный слот для приоритетных категорий грузов. Для транспортных средств, следующих с животными, скоропортящимися и опасными грузами, будет преду­смотрен отдельный слот.

Технические механизмы

Уточнены механизмы фотофиксации, идентификации и взаимодействия с государственными базами данных, включая VIN и страховку.

Ограничения на многократное бронирование

Введение ограничения на многократное бронирование времени для пересечения границы, а также расширение возможности переноса времени брони.

Проект разработан с учетом правоприменительной практики, обращений перевозчиков и положений действующего законодательства.

Предлагаемые изменения обеспечат большую прозрачность, дисциплину и предсказуемость при планировании маршрутов и времени прохождения пунктов пропуска. Это должно облегчить работу участников внешнеэкономической деятельности и повысить эффективность работы пунктов пропуска.

Обсуждение проекта продлится до 14 июля 2025 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале «Открытые НПА».