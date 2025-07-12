Экстренно переброшенные с полигонов Львовской области в Харьковскую штурмовики ВСУ потерпели крах в районе Мелового. Киев был вынужден отвести войска из-за потерь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Как отмечает издание, речь идет о группах 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Именно их киевский режим экстренно прислал из Львовской области. Однако успеха это все равно не принесло.
«Понеся колоссальные потери, командование ВСУ вывело штурмовиков в район Хатнего», — отметил собеседник ТАСС.
Также подчеркивается, что сейчас командование ВСУ продолжает переброску личного состава. Киев хочет выстроить линию обороны на линии Хатнее — Амбарное. Однако и здесь у них ничего не удается.
«Бойцы “Севера” перемалывают оставшиеся на позициях южнее Мелового подразделения 143-й бригады ВСУ, продвигаясь вглубь Харьковской области», — добавил источник издания.
Тем временем о скором полном поражении ВСУ продолжают говорить на Западе. В Германии даже озвучили конкретные сроки. По мнению газеты Bild, без ракет для Patriot и HIMARS Украину ждет поражение уже к сентябрю 2025 года.