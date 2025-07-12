Лавров: у России не было причин для отказа от помощи КНДР в СВО

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России отсутствовали причины для отказа от помощи Северной Кореи в специальной военной операции. По его мнению, решение КНДР об отправке военных в зону СВО являлось искренним проявлением солидарности.
Во время пресс-конференции по итогам переговоров с северокорейским министром иностранных дел Цой Сон Хи журналисты спросили у Лаврова, возможна ли отправка бойцов из КНДР на другие направления после освобождения Курской области.
«Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве», — подчеркнул российский дипломат.
Он добавил, что решение остается за главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, а Москва будет реагировать на его предложения.
Лавров добавил, что президент России Владимир Путин и руководитель КНДР находятся в постоянном контакте друг с другом.