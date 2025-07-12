NYT: Нетаньяху намеренно затягивал конфликт в Газе для сохранения власти

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог согласиться на прекращение огня в секторе Газа в апреле 2024 года, но отказался это сделать ради сохранения своей власти, пишет The New York Times.
По данным издания, Биньямин Нетаньяху под давлением ультраправых союзников тормозил ход переговоров в ключевые моменты, когда палестинское движение ХАМАС было наиболее всего готово согласиться на сделку. Премьер-министр Израиля настаивал на продолжении боевых действий даже тогда, когда израильское военное руководство не считало это необходимым.
При этом, когда в январе 2025 года стороны договорились о прекращении огня, Биньямин Нетаньяху нарушил соответствующий режим в марте. Как отмечает издание, цена такого подхода оказалась высокой. Однако для Биньямина Нетаньяху последствия были выгодными. В частности, ему удалось сохранить власть и предотвратить расследование нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.
Ранее сообщалось, что суд Иерусалима предоставил Биньямину Нетаньяху недельную отсрочку от дачи показаний по делам против него.