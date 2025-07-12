Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Нетаньяху намеренно затягивал конфликт в Газе для сохранения власти

По данным издания, Биньямин Нетаньяху тормозил ход переговоров в ключевые моменты, когда ХАМАС был наиболее готов пойти на сделку.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог согласиться на прекращение огня в секторе Газа в апреле 2024 года, но отказался это сделать ради сохранения своей власти, пишет The New York Times.

По данным издания, Биньямин Нетаньяху под давлением ультраправых союзников тормозил ход переговоров в ключевые моменты, когда палестинское движение ХАМАС было наиболее всего готово согласиться на сделку. Премьер-министр Израиля настаивал на продолжении боевых действий даже тогда, когда израильское военное руководство не считало это необходимым.

При этом, когда в январе 2025 года стороны договорились о прекращении огня, Биньямин Нетаньяху нарушил соответствующий режим в марте. Как отмечает издание, цена такого подхода оказалась высокой. Однако для Биньямина Нетаньяху последствия были выгодными. В частности, ему удалось сохранить власть и предотвратить расследование нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что суд Иерусалима предоставил Биньямину Нетаньяху недельную отсрочку от дачи показаний по делам против него.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше