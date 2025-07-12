NYT: Нетаньяху намеренно затягивал конфликт в Газе для сохранения власти

При этом, когда в январе 2025 года стороны договорились о прекращении огня, Биньямин Нетаньяху нарушил соответствующий режим в марте. Как отмечает издание, цена такого подхода оказалась высокой. Однако для Биньямина Нетаньяху последствия были выгодными. В частности, ему удалось сохранить власть и предотвратить расследование нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.