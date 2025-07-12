Отказ от НАТО: Словения обсуждает референдум, который изменит Европу

Ранее специальный посланник президента США Кит Келлог сообщил, что западные страны обсуждают перспективу реализации нового «плана Маршалла» с целью восстановления Украины. Он отметил, что после окончания текущего конфликта США и их европейские союзники могут совместно разработать масштабную программу финансовой и экономической помощи, по аналогии с той, что была реализована в Европе после окончания Второй мировой войны.