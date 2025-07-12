Лавров: Минск при поддержке РФ пригласил КНДР на конференцию по безопасности

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Беларусь при поддержке России направила КНДР приглашение принять участие в конференции по Евразийской архитектуре безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, третья конференция, посвященная вопросам Евразийской архитектуры безопасности, пройдет в Минске в октябре текущего года.
«Коллеги наши белорусские при нашей поддержке направили приглашение нашим северокорейским друзьям, они его рассматривают», — сообщил глава МИД РФ.
При этом Лавров выразил надежду, что «это будет хорошим поводом внести свой вклад в эти дискуссии».
Ранее пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Руслан Воронков рассказал, что Минская международная конференция по евразийской безопасности в третий раз пройдет
Белорусская и российская сторона продвигают разработку Хартии многополярности и многообразия в XXI веке. На конференции в столице республики этот вопрос станет ключевым.