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Лавров: Минск при поддержке РФ пригласил КНДР на конференцию по безопасности

Белорусская столица в очередной раз осенью текущего года предоставит площадку для обсуждения на высоком и экспертном уровнях вопросов безопасности на евразийском пространстве.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Беларусь при поддержке России направила КНДР приглашение принять участие в конференции по Евразийской архитектуре безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, третья конференция, посвященная вопросам Евразийской архитектуры безопасности, пройдет в Минске в октябре текущего года.

«Коллеги наши белорусские при нашей поддержке направили приглашение нашим северокорейским друзьям, они его рассматривают», — сообщил глава МИД РФ.

При этом Лавров выразил надежду, что «это будет хорошим поводом внести свой вклад в эти дискуссии».

Ранее пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Руслан Воронков рассказал, что Минская международная конференция по евразийской безопасности в третий раз пройдет 28—29 октября этого года.

Белорусская и российская сторона продвигают разработку Хартии многополярности и многообразия в XXI веке. На конференции в столице республики этот вопрос станет ключевым.

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