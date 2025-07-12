Гладков рассказал, что Путин всегда спрашивает про белгородцев

«Конечно, Владимир Владимирович получает максимально быстро доклад от меня, прежде всего — когда в регионе особо сложный период. Зачастую он сам звонит, и я докладываю о ситуации, плюс очные встречи, где идет уже комплексный доклад о социально-экономическом развитии региона, о текущей ситуации, в первую очередь оперативной. И, конечно, главный вопрос, который он задает всегда, это как защищаем жителей Белгородской области, какая нужна помощь», — сказал он.