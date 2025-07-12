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Лавров анонсировал новые контакты Путина и Ким Чен Ына

Лавров рассказал о регулярном контакте Путина и Ким Чен Ына.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте и регулярно обмениваются посланиями. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи.

Глава ведомства также отметил, что между двумя лидерами наверняка будут контакты, дату и место встречи согласуют позже.

Лавров также прокомментировал недавние заявления президента Дональда Трампа о возможности возобновления диалога между США и КНДР: «Мы это услышали, наши корейские друзья тоже услышали, пока на этом все».

Прежде Лавров отметил, что у России не было причин отказываться от помощи Корейской Народно-Демократической Республики в специальной военной операции. По его словам, конкретный формат сотрудничества определяет сам Пхеньян.

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