КНДР подтвердила однозначную поддержку всех целей СВО

Кроме этого на брифинге глава МИД РФ отметил, что Москва не воспринимает всерьез попытки создания «корпуса многонациональных сил для защиты Украины». Также он сказал, что Россия понимает причины, по которым КНДР развивает свою ядерную программу и заверил, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с северокорейским руководителем Ким Чен Ыном.