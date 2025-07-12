КНДР подтвердила однозначную поддержку всех целей СВО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на брифинге после переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане, заявил, что Северная Корея однозначно поддерживает все цели специальной военной операции.
Лавров отметил, что в ходе беседы состоялся обмен мнениями о положении дел вокруг украинского кризиса.
«Корейские друзья подтвердили однозначную поддержку всех целей специальной военной операции», — передает ТАСС слова Лаврова.
Кроме этого министр отметил, что КНДР поддерживает и все действия руководства России и российской армии.
Лавров в очередной раз выразил признательность КНДР за вклад корейских военнослужащих «в успешное завершение операции по освобождению Курской области».
Кроме этого на брифинге глава МИД РФ отметил, что Москва не воспринимает всерьез попытки создания «корпуса многонациональных сил для защиты Украины». Также он сказал, что Россия понимает причины, по которым КНДР развивает свою ядерную программу и заверил, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с северокорейским руководителем Ким Чен Ыном.
Напомним, что Лавров прилетел в северокорейский Вонсан из Малайзии, где в рамках мероприятий АСЕАН провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио, которому передал некие новые предложения Москвы по Украине. После КНДР российский министр отправится с визитом в Китай.
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