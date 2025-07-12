Сергей Лавров оценил идею размещения НАТО в Азии: министр указал на главное

Тему действий Североатлантического альянса дипломат затронул в субботу, 12 июля. Тогда он выступил на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с корейским коллегой Цой Сон Хи. И там он раскрыл некоторые детали беседы. В частности, подчеркнул, что речь велась об обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе.