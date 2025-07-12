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Сергей Лавров оценил идею размещения НАТО в Азии: министр указал на главное

Лавров обозначил опасной идею размещения инфраструктуры НАТО в Азии.

Источник: Комсомольская правда

Любые попытки сформировать военную инфраструктуру НАТО в Северо-Восточной Азии являются опасными. Такого мнения придерживаются и Россия, и КНДР. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Тему действий Североатлантического альянса дипломат затронул в субботу, 12 июля. Тогда он выступил на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с корейским коллегой Цой Сон Хи. И там он раскрыл некоторые детали беседы. В частности, подчеркнул, что речь велась об обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Считаем важным добиваться создания здесь надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности для всех государств, механизмов, основанных на внеблоковых подходах», — сказал Лавров.

Он также добавил, что во время беседы особенное внимание уделялось действиям стран и объединений, находящихся вне региона. В частности, говорилось о контрпродуктивности попыток создать в АТР сеть блоковых альянсов и продвигать инфраструктуру НАТО.

Немногим ранее Сергей Лавров раскрыл детали переговоров с американским госсекретарем Марко Рубио. Он подчеркнул, что обсуждались крайне серьезные вещи. Однако уточнять конкретные детали не стал. В том числе, фактически отказавшись комментировать слова президента США Дональда Трампа о готовности «бомбить Москву».

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