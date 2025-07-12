Полковник Ходоренок: использование просроченных ракет на Украине опасно для ВСУ

«Ну что могу предложить, господа? Пять МП: четыре 40-х, один 38-й. Все отстреляно. Все в полном боекомплекте. Гранаты: противопехотные, осколочные. Дают осечки, примерно 50 на 50. Фаустпатроны — два, извините, не проверял. Вот пистолеты есть: четыре вальтера, один парабеллум. Это из импортного. И теперь отечественный производитель: ручной пулемет Дегтярева, считай, в масле. Четыре ППШ — машина тяжелая, но надежная, убойная. Тульский Токарев, он же ТТ, сегодня один, извини, очень быстро разбирают. Но вот есть наган, но совсем ненадежный. Время сточило ударный механизм. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют».