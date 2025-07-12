Полковник Ходоренок: использование просроченных ракет на Украине опасно для ВСУ

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный хочет, чтобы США отправили на Украину вооружения с истекающими сроками годности. В частности, речь идет о списанных ракетах Hellfire. Может ли США пойти на такой шаг, в чем опасность просроченного вооружения и при чем тут фильм «Брат-2» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
США располагают большими запасами вооружения с истекающими сроками эксплуатации. Передача этого оружия Украине могла бы стать «действенным решением» для защиты от российских ударов. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
«США сегодня обладают значительными запасами устаревших или готовых к утилизации ракет, передача которых Украине могла бы стать действенным решением. К концу 2023 года США произвели более 170 тыс. ракет Hellfire различных модификаций. Значительная часть этих боеприпасов была произведена в 1998—2018 годах, а срок их службы обычно составляет 20−25 лет, после чего они подлежат официальному снятию с вооружения или утилизации», — написал генерал Залужный в статье, опубликованной изданием «Украинская правда».
Для Украины, добавляет генерал, такое вооружение «жизненно необходимо».
Чем опасно «просроченное» оружие.
Уточним — когда разрабатывается тот или иной образец оружия (особенно это касается управляемых ракет и боевых частей), для него разработчиком и предприятием-изготовителем определяются и гарантийные, и предельные сроки эксплуатации и боевого применения. Эти параметры, разумеется, берутся не с потолка. ~За пределами этих временных границ оружие становится опасным для своих же боевых расчетов.~
Разумеется, в некоторых случаях эти сроки могут быть продлены. Берется, к примеру, один образец из партии, выпущенной в том или ином году, отстреливается на полигоне, если нет замечаний, то собирается компетентная комиссия и продлевает срок эксплуатации. Но так бывает далеко не всегда.
Пойдут ли на это США.
Больше всего просьба генерала Залужного напоминает сцену из культового фильма «Брат-2», когда один из персонажей ленты (он же «фашист») говорит (приведем эту реплику полностью):
«Ну что могу предложить, господа? Пять МП: четыре 40-х, один 38-й. Все отстреляно. Все в полном боекомплекте. Гранаты: противопехотные, осколочные. Дают осечки, примерно 50 на 50. Фаустпатроны — два, извините, не проверял. Вот пистолеты есть: четыре вальтера, один парабеллум. Это из импортного. И теперь отечественный производитель: ручной пулемет Дегтярева, считай, в масле. Четыре ППШ — машина тяжелая, но надежная, убойная. Тульский Токарев, он же ТТ, сегодня один, извини, очень быстро разбирают. Но вот есть наган, но совсем ненадежный. Время сточило ударный механизм. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют».
Обратим внимание на слова — «Гранаты: противопехотные, осколочные. Дают осечки, примерно 50 на 50» и «Время сточило ударный механизм». Такая же ситуация — «50 на 50» — может быть и с американскими ракетами. Но в этом случае она чревата гибелью боевого расчета (экипажа).
И, наконец, здесь для США есть и большие репутационные риски. Если ракеты начнут взрываться на пилонах летательных аппаратов, то это станет далеко не самой лучшей рекламой американского оружия. Возможна негативная реакция и личного состава ВСУ типа «Дожили! Мало нам потерь от русских, так теперь еще и утилем вооружают!».
Положительное решение со стороны США по этому вопросу возможно, но маловероятно.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),