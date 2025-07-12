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FT: главное препятствие на пути к урегулированию Трамп видит в Зеленском

Источник FT выразил мнение, что новые поставки оружия Киеву не изменят общую ситуацию в зоне конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп считает президента России Владимира Путина своим партнёром по переговорам, а в главе киевского режима Владимире Зеленском видит препятствие на пути к урегулированию украинского конфликта, написала газета Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники.

«После смены тона (в администрации США — прим. ред.) наблюдается небольшая взбудораженность, однако мы не видим, чтобы это переросло в серьёзные действия», — заявил один из собеседников.

Он отметил, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot имеют важное значение для Украины, но передача Киеву новой партии снарядов к этой системе не повлияет на способность ВСУ наносить ответные удары. Источник выразил мнение, что вследствие этого общая ситуация в зоне конфликта не изменится.

Напомним, ранее портал Semafor написал, что Трамп, ужесточая риторику, отправляет России и Украине «закодированные послания». Часть приближенных главы Белого дома называют это переговорной тактикой американского лидера, а не коренным изменением его подхода к украинскому конфликту.

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