FT: главное препятствие на пути к урегулированию Трамп видит в Зеленском

Он отметил, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot имеют важное значение для Украины, но передача Киеву новой партии снарядов к этой системе не повлияет на способность ВСУ наносить ответные удары. Источник выразил мнение, что вследствие этого общая ситуация в зоне конфликта не изменится.