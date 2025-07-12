«Главный вопрос»: Гладков рассказал, о чём Путин спрашивает в первую очередь

По словам Гладкова, глава государства получает информацию максимально оперативно, особенно в сложные периоды. Путин не ждёт докладов — сам выходит на связь с главой региона, чтобы обсудить обстановку. Кроме того, такие вопросы регулярно поднимаются и при личных встречах.