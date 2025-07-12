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«СВ»: тяжелые огнеметные системы сожгли штурмовиков ВСУ под Волчанском

По информации источников канала, штурмовые группы противника уничтожены при попытке контратаки.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по штурмовым группам ВСУ в районе Волчанска, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

По информации источников канала, штурмовые группы 57-й отдельной мотопехотной бригады были выявлены в одном из лесных массивов под Волчанском при попытке контратаки.

«В результате применения Северянами тяжелых огнеметных систем штурмовые группы противника уничтожены», — говорится в публикации.

Сообщается, что в течение суток ВСУ потеряли девять штурмовых групп, которые были выявлены и ликвидированы российскими бойцами на волчанском и липцовском направлениях.

Ранее появилась информация о больших потерях штурмовых подразделений 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, передислоцированных в Харьковскую область из тренировочных лагерей Львовщины.