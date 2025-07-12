«Он сам звонит»: Гладков сообщил, что Путин всегда следит за обстановкой в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл детали взаимодействия с президентом России Владимиром Путиным по вопросам безопасности региона. В интервью ТАСС он сообщил, что глава государства лично контролирует ситуацию в приграничных районах.
«Владимир Владимирович получает максимально быструю оперативную информацию в режиме реального времени. Зачастую он сам звонит и я докладываю о ситуации», — рассказал Гладков.
По словам губернатора, президент регулярно проводит очные встречи, на которых обсуждается не только оперативная обстановка, но и социально-экономическое развитие региона. Главным вопросом со стороны Путина всегда остается защита жителей области и необходимая им помощь.
«Все решения принимаются максимально оперативно и уже в рамках действующего законодательства стараемся эту помощь довести до всех тех, кто в этом нуждается», — подчеркнул глава Белгородской области.
Накануне Гладков подарил президенту Путину картину региональной художницы, которую она сотворила на фрагменте ракеты противовоздушной обороны (ПВО).