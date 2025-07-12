Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Он сам звонит»: Гладков сообщил, что Путин всегда следит за обстановкой в Белгородской области

Гладков рассказал о личном контроле Путина за ситуацией в Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл детали взаимодействия с президентом России Владимиром Путиным по вопросам безопасности региона. В интервью ТАСС он сообщил, что глава государства лично контролирует ситуацию в приграничных районах.

«Владимир Владимирович получает максимально быструю оперативную информацию в режиме реального времени. Зачастую он сам звонит и я докладываю о ситуации», — рассказал Гладков.

По словам губернатора, президент регулярно проводит очные встречи, на которых обсуждается не только оперативная обстановка, но и социально-экономическое развитие региона. Главным вопросом со стороны Путина всегда остается защита жителей области и необходимая им помощь.

«Все решения принимаются максимально оперативно и уже в рамках действующего законодательства стараемся эту помощь довести до всех тех, кто в этом нуждается», — подчеркнул глава Белгородской области.

Накануне Гладков подарил президенту Путину картину региональной художницы, которую она сотворила на фрагменте ракеты противовоздушной обороны (ПВО).