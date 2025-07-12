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Лавров анонсировал возобновление паромного сообщения между Приморьем и КНДР

Глава МИД РФ на переговорах в Вонсане заявил о планах запуска морских рейсов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток может начать снова принимать пассажирские паромы из Северной Кореи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в северокорейском городе Вонсан, заявил о планах возобновления морского сообщения между двумя странами, сообщает ИА PrimaMedia.

Заявление о восстановлении морских маршрутов прозвучало по итогам переговоров главы российского МИД с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которые проходили в рамках второго раунда стратегического диалога. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в северокорейский город Вонсан с официальным визитом вечером 11 июня. Глава МИД пробудет в КНДР до 13 июня.

«Я думаю, что на повестке дня должен стоять вопрос авиасообщения с Владивостоком, Хабаровском. Да и паромное сообщение, мы сегодня это обсуждали», — цитирует Лаврова «Коммерсант» (18+).

Конкретные сроки запуска паромных рейсов и маршруты министр не назвал.

Однако ранее российские и северокорейские власти неоднократно обсуждали возможность запуска паромного сообщения между Владивостоком и курортом Вонсан-Кальма. По словам посла России в КНДР Александра Мацегоры, комфортабельный морской паром мог бы доставлять туристов из столицы Приморья к центру корейского пляжного отдыха за 10−15 часов. Новый курорт Вонсан-Кальма открылся в июне 2025 года и принимает первых российских туристов.

Приморский край уже имел опыт паромного сообщения с КНДР. В мае 2017 года компания «ИнвестСтройТрест» впервые запустила грузопассажирское паромное сообщение между портами Раджин и Владивосток. Паром «Мангенбон» (ManGyongBong) мог перевозить до 193 туристов и 1,5 тысячи тонн грузов.

Рейсы выполнялись регулярно: из Раджина каждую среду, из Владивостока — каждую пятницу. Стоимость пассажирского места составляла от 600 до 750 юаней (около 5−6 тысяч рублей). За период работы паром перевез порядка 350 человек, включая российских туристов, отправлявшихся в Северную Корею, китайских туристов и граждан КНДР.

Однако в сентябре 2018 года рейсы были приостановлены. С тех пор регулярное паромное сообщение не возобновлялось.

Современные транспортные связи.

В настоящее время Приморский край активно развивает транспортные связи с КНДР. В 2024 году было возобновлено железнодорожное сообщение по маршруту Хасан-Туманган. С мая 2025 года запущены чартерные туристические поезда из Владивостока в Расон.

Также действует авиасообщение между Владивостоком и Пхеньяном, которое было восстановлено в 2024 году.

Первый автомобильный мост между Россией и КНДР планируется построить в течение ближайших двух лет.

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