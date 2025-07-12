Лавров анонсировал возобновление паромного сообщения между Приморьем и КНДР

Однако ранее российские и северокорейские власти неоднократно обсуждали возможность запуска паромного сообщения между Владивостоком и курортом Вонсан-Кальма. По словам посла России в КНДР Александра Мацегоры, комфортабельный морской паром мог бы доставлять туристов из столицы Приморья к центру корейского пляжного отдыха за 10−15 часов. Новый курорт Вонсан-Кальма открылся в июне 2025 года и принимает первых российских туристов.