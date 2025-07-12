Прокуроры требуют для оппозиционерки Марины Таубер 13 лет заключения

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Прокуратура Республики Молдова запросила для оппозиционного депутата от блока «Победа» Марины Таубер 13 лет тюремного заключения с лишением на пятилетний срок права занимать государственные должности и осуществлять деятельность, связанную с бухгалтерским учетом и организацией финансовой деятельности в политических партиях.
К Таубер также хотят применить меру пресечения в виде ареста с объявлением ее в розыск.
«Прокуроры ходатайствовали о назначении Марине Таубер путем частичного сложения наказаний тюремного заключения сроком на 13 лет с лишением права занимать государственные должности», — отмечается в сообщении прокуратуры по борьбе с коррупцией.
Марине Таубер предъявлены обвинения по пяти эпизодам: фальсификация отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии, принятие незаконного финансирования, а также вмешательство в отправление правосудия.
Ранее депутат сообщила, что прокуроры хотели запросить для нее 21 год лишения свободы помимо остальных требований, но «в итоге сошлись на 13».
«Так это, получается, что я еще их должна поблагодарить? Интересно, у карьериста Геннадия Епуре (прокурор, — ред.) не будет проблем, что не запросил мне вообще лет 100?» — отметила политик.
Прокуроры также потребовали специальной конфискации со счета Марины Таубер около 197 миллионов леев, «предназначавшихся для совершения преступления».
Таубер уже полгода находится за пределами Молдовы, судебные заседания проходят в ее отсутствие.
Судебные прения не были завершены 11 июля и возобновятся на заседании в понедельник, 14 июля.
Адвокаты Марины Таубер и она сама утверждают, что дело носит политический характер.