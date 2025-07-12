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Минобороны Беларуси прокомментировало отказ ряда стран от запрета на мины

Соседние с республикой страны решили выйти из международной конвенции и начать использовать в военных целях мины.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Решение стран НАТО и Украины о выходе из Оттавской конвенции будет иметь ряд долгосрочных негативных последствий, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко.

По его словам, решение Польши, Финляндии и стран Балтии выйти из конвенции о запрете противопехотных является проявлением деградации архитектуры международной безопасности.

«Искреннее недоумение вызывает то, с какой легкостью одни европейские государства отказались от не так давно взятых на себя ограничений, а другие это решение фактически поддержали», — говорится в статье Ревенко, опубликованной в газете «Во славу Родины».

При этом высокопоставленный белорусский офицер обратил особое внимание на реальные причины отказа соседних с республикой государств от запрета на использование противопехотных мин.

«Руководству этих стран необходимо непрерывно убеждать своих избирателей в росте мнимой военной угрозы со стороны Союзного государства», — констатировал он.

После чего добавил, что эти государства вынуждены демонстрировать постоянное противостояние якобы имеющей место «угрозе с Востока». Сформировался целый круг лиц, заинтересованных в милитаризации.

«Кроме того, возникла хорошая возможность запросить столь необходимое дополнительное финансирование под конкретный “проект” у Европейского союза и НАТО. Сиюминутная выгода вроде бы налицо», — отметил Валерий Ревенко.

По его мнению, решение государств — членов НАТО и Украины о выходе из Оттавской конвенции, будет иметь ряд долгосрочных негативных последствий как для самих этих стран, так и для всего мирового сообщества.

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