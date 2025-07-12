Таубер прокомментировала уголовное преследование оппозиции в Молдавии

Преследование оппозиции в Молдавии — это не эксцесс, а стиль правящей партии. Я не единственная, кто в полной мере прочувствовал это на себе. Изначально прокурор требовал 21 год лишения свободы, но потом сошлись на 13 годах. Спрашивается, мне их благодарить? Таких сроков просят потому, что испытывают перед нами страх. И правильно делают, что боятся. Через несколько месяцев нас ждут парламентские выборы. И власть уже начала чистку поля. Цель проста: убрать всех сильных игроков, остаться без конкуренции.