Узбекистан и Кувейт определили перспективные направления сотрудничества в туризме

Было отмечено, что для упрощения передвижения туристов с июня 2025 года для граждан Кувейта введен безвизовый режим на срок до 30 дней. В этой связи была отмечена важность расширения сотрудничества с туристическими структурами этой страны. Исходя из этого подхода, были анонсированы планы по продвижению туристических направлений при участии представителей узбекских компаний, работающих в данной сфере.