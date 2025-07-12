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Лукашенко встретится с бывшим президентом Молдовы Додоном

Крупнейшая белорусская партия подписала меморандум о сотрудничестве с молдавской социалистической партией в эту субботу.

Источник: Пул Первого

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проведет встречу с лидером Партии социалистов и экс-президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщил Тelegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер в 2017 и 2019 годах принимал Игоря Додона во Дворце Независимости, когда он с официальным визитом в качестве главы государства посещал Минск.

Александр Лукашенко с ответным официальным визитом посещал столицу Молдовы в 2018 году.

Сегодня также стало известно, что в белорусской столице партия «Белая Русь» и Партия социалистов Республики Молдова подписали документ о сотрудничестве. Свои подписи под меморандумом в стенах музея истории Великой Отечественной войны поставили Ольга Чемоданова и Игорь Додон, как лидеры партий.

После чего они возложили цветы к стеле «Минск — город герой».

Партия социалистов Республики Молдова была учреждена в 1997 году и является одной из ведущих политических сил в стране, неоднократно побеждала на парламентских выборах.

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