Лукашенко встретится с бывшим президентом Молдовы Додоном

Сегодня также стало известно, что в белорусской столице партия «Белая Русь» и Партия социалистов Республики Молдова подписали документ о сотрудничестве. Свои подписи под меморандумом в стенах музея истории Великой Отечественной войны поставили Ольга Чемоданова и Игорь Додон, как лидеры партий.