Telegraph: при посредничестве Трампа от Украины потребуют уступить территории

По данным издания, Белый дом дал понять, что если Трамп будет посредником в переговорах между Москвой и Киевом, Украине, вероятно, придется уступить часть своих территорий. Это связано с успехами российских вооруженных сил в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.