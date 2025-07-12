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В Самарской области работает министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут 12 июля

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прибыли в Самарский государственный аграрный университет.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прибыли в Самарский государственный аграрный университет.

Главной темой визита стало развитие сельхозтехнологий и поддержка молодых специалистов. Об этом сообщил портал SOVAINFO.RU.

Федорищев отметил, что регион активно внедряет современные решения в АПК:

«Мы поддерживаем производителей БАС — беспилотных авиационных систем. Технологии уже помогают сельхозпроизводителям работать эффективнее. И самое главное — мы стимулируем фермеров переходить на это оборудование».

Лут, в свою очередь, подчеркнула значимость Самарской области как одного из ключевых сельскохозяйственных регионов страны:

«В прошлом году Самара поставила рекорд по урожаю подсолнечника. Каждый год вы увеличиваете показатели — и это открывает дорогу новым перерабатывающим предприятиям. Думаю, и в этом году будет новый рекорд».

Обращаясь к выпускникам, министр отметила важность их выбора:

«Надеюсь, после диплома вы останетесь в агропромышленном комплексе. Это одна из самых сильных отраслей в стране. За последние 10 лет мы сделали колоссальный рывок — по объёмам производства и экспорта».

Губернатор добавил:

«Отрасль кормит страну, а вы — её будущее. Очень символично, что на ваш выпуск приехал министр. Значит, вы выбрали правильный путь. Удачи вам и успехов!».

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