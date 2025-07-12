Губернатор Хоценко пообещал отремонтировать дорогу в Усть-Ишимском районе

Сегодня, 12 июля, на оперативном совещании областного кабмина обсуждались текущие ремонтные работы на дорогах Омской области. Губернатор Омской области поручил взять на особый контроль дорогу Усть-Ишим—Загваздино.
Напомним, на отвратительное состояние дорог в Усть-Ишимском районе, которые больше похожи на непролазное грязное месиво, местные жители жаловались неоднократно. Конкретно эта дорога, Усть-Ишим—Загваздино, пострадала во время прошлогоднего паводка. Сейчас регион получил федеральное финансирование на ее ремонт. В этом году будет восстановлено 17 км дорожного полотна.
Как доложил на совещании зампред правительства Омской области Динар Курманов, ремонт дороги Усть-Ишим—Загваздино начнется в августе и будет завершен уже в этом году.