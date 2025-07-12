Губернатор Хоценко пообещал отремонтировать дорогу в Усть-Ишимском районе

Напомним, на отвратительное состояние дорог в Усть-Ишимском районе, которые больше похожи на непролазное грязное месиво, местные жители жаловались неоднократно. Конкретно эта дорога, Усть-Ишим—Загваздино, пострадала во время прошлогоднего паводка. Сейчас регион получил федеральное финансирование на ее ремонт. В этом году будет восстановлено 17 км дорожного полотна.