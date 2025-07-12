Самарскую область посетила глава Минсельхоза России Оксана Лут

— Очень надеюсь, что после получения диплома ваш путь будет связан именно с агропромышленным комплексом. Это хорошая отрасль в России — одна из лучших. Если вы в рамках образования смотрели, как развивалась наша отрасль за последние 10 лет, Россия сделала рывок по всем показателям — по производству, по экспорту.