Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 480 млн рублей выделило правительство галерее в Севастополе

Средства позволят финансировать работу музейного комплекса в 2025 году.

Источник: Российская галерея искусств/Vk

В соответствии с распоряжением правительства РФ, из федерального бюджета будет выделено более 480 миллионов рублей на поддержание работы нового музейного комплекса Российской государственной художественной галереи в Севастополе.

Выделенные средства пойдут на финансирование музейного комплекса в 2025 году. Они покроют расходы, включая покупку произведений искусства и создание экспозиций.

Музейный комплекс Российской государственной художественной галереи в Севастополе строится по указу президента. Новый арт-центр откроется в несколько этапов. К концу 2025 года будет введена в эксплуатацию первая часть. В ее состав войдут образовательный центр, студия цифрового искусства и экспозиция, посвященная истории города. Постоянная картинная галерея начнет работать в первой половине 2026 года.