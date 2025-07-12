Свыше 480 млн рублей выделило правительство галерее в Севастополе

Музейный комплекс Российской государственной художественной галереи в Севастополе строится по указу президента. Новый арт-центр откроется в несколько этапов. К концу 2025 года будет введена в эксплуатацию первая часть. В ее состав войдут образовательный центр, студия цифрового искусства и экспозиция, посвященная истории города. Постоянная картинная галерея начнет работать в первой половине 2026 года.