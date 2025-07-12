В Ташкенте вводится единый порядок регистрации

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Узбекистане приняли закон «О регистрации граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и пребывания», сообщает Министерство юстиции.
Соответствующий документ отменяет действие закона «О перечне категорий лиц-граждан Республики Узбекистан, подлежащих регистрации по месту постоянного проживания в городе Ташкенте и Ташкентской области», который был принят в 2011 году.
Кроме того, новый закон устанавливает единый порядок регистрации по месту жительства и пребывания по всей стране. Теперь граждане Узбекистана, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны проходить регистрацию по месту жительства и месту пребывания.
Собственник жилого помещения или лицо, обладающее правом распоряжения им, должно своевременно регистрировать лиц, проживающих в этом жилье, по месту жительства или месту пребывания. Регистрация лиц, проживающих в средствах размещения или находящихся на лечении в медучреждениях, осуществляется ответственными сотрудниками этих учреждений через систему E-mehmon.
Если место жительства или пребывания изменилось, то необходимо пройти регистрацию по новому адресу не позднее чем через 10 рабочих дней с момента прибытия.
Граждане Узбекистана, которые проживают за рубежом, должны зарегистрироваться по месту жительства или пребывания не позднее 10 рабочих дней с момента въезда в страну. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Узбекистана, обязаны пройти регистрацию по месту пребывания в течение 10 рабочих дней с момента въезда, если международные договоры или законодательство страны не предусматривают иной срок.
Случаи, в которых может быть отказано в регистрации:
- непредставление необходимых документов, предусмотренных настоящим законом;
- несоответствие представленных данных действительности;
- неуплата государственной пошлины;
- наложение запрета или ареста на передачу жилого помещения;
- наличие ограничений на свободу передвижения и выбора места жительства;
- нарушение социальных норм жилой площади.
Регистрация по месту жительства осуществляется в подразделениях миграции и оформления гражданства органов внутренних дел, в центрах государственных услуг и через ЕПИГУ.