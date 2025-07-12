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В Ташкенте вводится единый порядок регистрации

Новый закон устанавливает единый порядок регистрации по месту жительства и пребывания по всей стране. Теперь граждане Узбекистана, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны проходить регистрацию по месту жительства и месту пребывания.

Источник: Sarvar Samigov/CC0

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Узбекистане приняли закон «О регистрации граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и пребывания», сообщает Министерство юстиции.

Соответствующий документ отменяет действие закона «О перечне категорий лиц-граждан Республики Узбекистан, подлежащих регистрации по месту постоянного проживания в городе Ташкенте и Ташкентской области», который был принят в 2011 году.

Кроме того, новый закон устанавливает единый порядок регистрации по месту жительства и пребывания по всей стране. Теперь граждане Узбекистана, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны проходить регистрацию по месту жительства и месту пребывания.

Собственник жилого помещения или лицо, обладающее правом распоряжения им, должно своевременно регистрировать лиц, проживающих в этом жилье, по месту жительства или месту пребывания. Регистрация лиц, проживающих в средствах размещения или находящихся на лечении в медучреждениях, осуществляется ответственными сотрудниками этих учреждений через систему E-mehmon.

Если место жительства или пребывания изменилось, то необходимо пройти регистрацию по новому адресу не позднее чем через 10 рабочих дней с момента прибытия.

Граждане Узбекистана, которые проживают за рубежом, должны зарегистрироваться по месту жительства или пребывания не позднее 10 рабочих дней с момента въезда в страну. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Узбекистана, обязаны пройти регистрацию по месту пребывания в течение 10 рабочих дней с момента въезда, если международные договоры или законодательство страны не предусматривают иной срок.

Случаи, в которых может быть отказано в регистрации:

  • непредставление необходимых документов, предусмотренных настоящим законом;
  • несоответствие представленных данных действительности;
  • неуплата государственной пошлины;
  • наложение запрета или ареста на передачу жилого помещения;
  • наличие ограничений на свободу передвижения и выбора места жительства;
  • нарушение социальных норм жилой площади.

Регистрация по месту жительства осуществляется в подразделениях миграции и оформления гражданства органов внутренних дел, в центрах государственных услуг и через ЕПИГУ.