В Ташкенте вводится единый порядок регистрации

Граждане Узбекистана, которые проживают за рубежом, должны зарегистрироваться по месту жительства или пребывания не позднее 10 рабочих дней с момента въезда в страну. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Узбекистана, обязаны пройти регистрацию по месту пребывания в течение 10 рабочих дней с момента въезда, если международные договоры или законодательство страны не предусматривают иной срок.