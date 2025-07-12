В Молдове будут упрощены процедуры наследования

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Поправки в законодательство, предусматривающие упрощение процедуры наследования, приняли во втором чтении молдавские депутаты на итоговом заседании весенней сессии.
Авторами инициативы выступили депутаты правящей партии PAS, они отметили, что законопроект направлен на защиту прав наследников и обеспечение баланса за счёт более эффективной и предсказуемой реализации правил наследования.
Так, будут восстановлены права вдовы (вдовца) в качестве наследника первой очереди. Таким образом, помимо наследственной доли, супруг (а) сможет получить мебель и предметы домашнего обихода из общего жилища в той мере, в какой они необходимы для ведения домашнего хозяйства.
Другое положение касается возможности обращения в суд любого заинтересованного лица с требованием об аннулировании права на наследство. Обстоятельства, послужившие основанием для этого, устанавливаются судом. Если решение суда вынесено после получения наследства, лицо, лишённое этого права, обязано вернуть полученное, а его доля в наследстве делится поровну между остальными наследниками.
Авторы также предложили упростить правила принятия или отказа от наследства, а срок для этого увеличился до 12 месяцев.
Законодательные изменения вступят в силу 1 января 2026 года.