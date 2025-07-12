В Молдове будут упрощены процедуры наследования

Другое положение касается возможности обращения в суд любого заинтересованного лица с требованием об аннулировании права на наследство. Обстоятельства, послужившие основанием для этого, устанавливаются судом. Если решение суда вынесено после получения наследства, лицо, лишённое этого права, обязано вернуть полученное, а его доля в наследстве делится поровну между остальными наследниками.