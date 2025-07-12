В Азербайджан с визитом прибыл президент Сирии

Report сообщает, что Аш-Шараа прибыл в международный аэропорт имени Гейдара Алиева вблизи Баку. Сирийского лидера встречают заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, замглавы азербайджанского МИДа Фариз Рзаев и другие чиновники, также в аэропорту выстроился почетный караул и развешаны флаги обеих стран, пишет издание.
Ахмед аш-Шараа (также известен под именем Абу Мухаммад Аль-Джулани) — был лидером группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), возглавлявшей движение повстанцев в декабре 2024 года, которое привело к свержению режима Башара Асада. В январе Аш-Шараа официально стал президентом Сирии на переходный период. Это его первый официальный визит в Азербайджан в этом качестве.
В мае президент Сирии принимал азербайджанскую делегацию во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, региональные события и экономические вопросы.
До этого Middle East Eye со ссылкой на источники писало, что в ходе первой двусторонней встречи на полях дипломатического форума в Анталье
На прошлой неделе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что последний выразил готовность «оказать любую поддержку Сирии в вопросах природного газа».
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