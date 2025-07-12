Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азербайджан с визитом прибыл президент Сирии

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа направляется в Азербайджан с официальным визитом, сообщает сирийское госагентство SANA. Азербайджанское издание Minval пишет, что сирийский лидер прибыл в Азербайджан с рабочим визитом.

Источник: РБК

Report сообщает, что Аш-Шараа прибыл в международный аэропорт имени Гейдара Алиева вблизи Баку. Сирийского лидера встречают заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, замглавы азербайджанского МИДа Фариз Рзаев и другие чиновники, также в аэропорту выстроился почетный караул и развешаны флаги обеих стран, пишет издание.

Ахмед аш-Шараа (также известен под именем Абу Мухаммад Аль-Джулани) — был лидером группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), возглавлявшей движение повстанцев в декабре 2024 года, которое привело к свержению режима Башара Асада. В январе Аш-Шараа официально стал президентом Сирии на переходный период. Это его первый официальный визит в Азербайджан в этом качестве.

В мае президент Сирии принимал азербайджанскую делегацию во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, региональные события и экономические вопросы.

До этого Middle East Eye со ссылкой на источники писало, что в ходе первой двусторонней встречи на полях дипломатического форума в Анталье 11—13 апреля 2025 года Алиев и Аш-Шараа обсудили возможное участие Азербайджана в восстановлении энергетического сектора Сирии.

На прошлой неделе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что последний выразил готовность «оказать любую поддержку Сирии в вопросах природного газа».

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Башар Асад: биография, путь к власти и личная жизнь экс-президента Сирии
Одним из наиболее часто упоминаемых политиков Ближнего Востока долгие годы оставался президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Ему удавалось удерживать власть во время массовых выступлений 2011 года и в условиях продолжающейся уже второе десятилетие гражданской войны. Но все изменилось в конце 2024 года: собрали главное из биографии бывшего лидера.
Читать дальше