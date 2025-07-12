Лукашенко заявил, что Беларусь готова к возобновлению сотрудничества с Молдовой

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Беларусь готова к возобновлению сотрудничества с Молдовой, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с бывшим молдавским президентом Игорем Додоном.
«Живой!» — приветствовал молдавского политика белорусский лидер.
«Не дождутся! — отметил Игорь Додон. — Александр Григорьевич, очень рад!».
По словам главы белорусского государства, в Минске всегда готовы сотрудничать с Кишиневом. Поэтому хотели бы, чтобы в Молдове был порядок, и страна пережила сложный этап.
«Вы от нас оторваны войной, к сожалению. Логистика усложнилась. Но мир тесен. Нет безнадежных ситуаций», — цитирует Александра Лукашенко БелТА.
Белорусский лидер отметил готовность со своей стороны вернуться к тому сотрудничеству, которое было раньше с Молдовой и приумножить. Здесь определенную роль может сыграть и Игорь Додон.
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с лидером Партии социалистов и экс-президентом Молдовы Игорем Додоном в субботу, 12 июля.