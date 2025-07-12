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Лукашенко заявил, что Беларусь готова к возобновлению сотрудничества с Молдовой

Белорусская сторона готова восстанавливать прежний уровень сотрудничества с молдавскими партнерами, несмотря на складывающуюся ситуацию.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Беларусь готова к возобновлению сотрудничества с Молдовой, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с бывшим молдавским президентом Игорем Додоном.

«Живой!» — приветствовал молдавского политика белорусский лидер.

«Не дождутся! — отметил Игорь Додон. — Александр Григорьевич, очень рад!».

По словам главы белорусского государства, в Минске всегда готовы сотрудничать с Кишиневом. Поэтому хотели бы, чтобы в Молдове был порядок, и страна пережила сложный этап.

«Вы от нас оторваны войной, к сожалению. Логистика усложнилась. Но мир тесен. Нет безнадежных ситуаций», — цитирует Александра Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер отметил готовность со своей стороны вернуться к тому сотрудничеству, которое было раньше с Молдовой и приумножить. Здесь определенную роль может сыграть и Игорь Додон.

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с лидером Партии социалистов и экс-президентом Молдовы Игорем Додоном в субботу, 12 июля.

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