Словакия надеется договориться с ЕК о поставках газа из РФ на следующей неделе

10 июля словацкий премьер заявил, что Словакия из-за расхождений с ЕК по вопросу об импорте газа из РФ вновь заблокировала принятие новых антироссийских санкций ЕС. Он заявил, что представитель Словакии в Брюсселе получил инструкцию не голосовать за принятие 18-го пакета санкций без устранения опасений Братиславы, касающихся цен на газ, его поставки и компенсации ущерба от остановки подачи российского газа с 1 января 2028 года.