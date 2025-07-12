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Словакия надеется договориться с ЕК о поставках газа из РФ на следующей неделе

ПРАГА, 12 июля. /ТАСС/. Словацкое правительство ожидает, что на будущей неделе сможет договориться с Европейской комиссией по соглашению, которое помогло бы избежать негативных последствий от запрета на импорт российских энергоресурсов в Евросоюз с 1 января 2028 года. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо.

Источник: AP 2024

«В разговоре с премьер-министром Польши я сообщил, что до вторника (14 июля — прим. ТАСС) мы хотим достичь соглашения. Мы хотим найти какое-то решение», — заявил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на портале информационного агентства TASR.

10 июля словацкий премьер заявил, что Словакия из-за расхождений с ЕК по вопросу об импорте газа из РФ вновь заблокировала принятие новых антироссийских санкций ЕС. Он заявил, что представитель Словакии в Брюсселе получил инструкцию не голосовать за принятие 18-го пакета санкций без устранения опасений Братиславы, касающихся цен на газ, его поставки и компенсации ущерба от остановки подачи российского газа с 1 января 2028 года.

Контракты Словакии с РФ о закупке газа действуют до 2034 года. До конца прошлого года Братислава получала российское энергосырье через Украину, власти которой прекратили транзит с 2025 года. Сейчас газ поступает через Турцию, но мощности проходящего там трубопровода, согласно словацким властям, недостаточны для удовлетворения нужд потребителей.

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