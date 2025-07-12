Лукашенко: нет народа, который бы самостоятельно лишил себя независимости

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Нет такого народа, который бы самостоятельно лишил себя независимости, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном.
По словам белорусского лидера, разговоры в Молдове о том, что страна может утратить независимость и войти в состав соседнего государства, привели его в ужас, потому что это катастрофа.
При этом глава государства особо отметил, что сам не верит в этот факт, потому что молдаване и жители Кишинева далеко не глупые люди.
«Нет такого народа, который бы самостоятельно лишил себя независимости сам по себе. Я это слышу, но в это не верю», — цитирует Александра Лукашенко БелТА.
Ранее стало известно, что сегодня в белорусской столице состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между партией «Белая Русь» и Партией социалистов Республики Молдова.
Свои подписи под документами в качестве лидеров политических движений поставили Ольга Чемоданова и Игорь Додон соответственно. Встреча политиков проходила в стенах музея истории Великой Отечественной войны.