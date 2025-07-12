Президент Беларуси дал совет Молдове

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Более прекрасного уголка на земле, чем Молдова, нет, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с бывшим молдавским президентом Игорем Додоном.
«Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы (Европейский Союз — Sputnik), никто вас нигде не ждет. Вы видели, как любили европейцы, к примеру, Украину», — обратил внимание белорусский лидер.
При этом он напомнил, что украинские власти хотели поставлять на экспорт свое зерно через территорию Европейского Союза, но его заблокировали. Украинские производители не смогли поставить свое зерно на африканский рынок.
«Вы что, думаете, молдаван там ждут и особое будет отношение? Точно так будет с вашей аграрной продукцией, вином и так далее и тому подобное», — уверен глава государства.
После чего привел пример, как Игорю Додону в бытность президентом Молдовы уже доводилось «прорубать окно» на белорусский и российский рынок.
«Поэтому мой вам совет: цените свою землю, нет более прекрасного уголка в мире, чем Молдова. Мне так кажется с советских времен», — цитирует Лукашенко БелТА.
Белорусский лидер рассказал, что во времена Советского Союза бывал в Кишиневе, а также отметил, что считает его красивым городом, а народ Молдовы — добрым и порядочным.
«И мне бы очень хотелось, чтобы меньше было там проблем. Если от нас что-то зависит, и в этой ситуации, и в будущем, — скажи, мы будем рядом с нашими друзьями», — подытожил он.