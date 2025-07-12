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Лукашенко не верит в добровольную утрату Молдовой независимости

Лукашенко считает, что вхождение Молдовы в состав другого государства будет катастрофой.

Источник: Комсомольская правда

Александр Лукашенко в субботу, 12 июля 2025 года, провел встречу с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном, занимающим в настоящее время пост руководителя Партии социалистов Молдовы. Среди прочего, политики обсудили некоторые аспекты сохранения Молдовой собственного суверенитета и независимости.

— Самое большее, что меня в ужас даже привело, это разговоры в Молдове по поводу якобы потери независимости Молдовы и включении в состав соседнего государства. Катастрофа. Но я этому не верю. Потому что молдаване, жители Молдовы, особенно Кишинева, люди неглупые, — приводит слова Александра Лукашенко БелТА.

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