Лукашенко не верит в добровольную утрату Молдовой независимости

Ранее мы писали о том, кто представит Беларусь на конкурсе песни в Витебске на «Славянском базаре» (читать далее вот тут). Писали мы и о том, что в Госкомитете судебных экспертиз поделились печальной статистикой: в Гомеле за одну неделю трое мужчин умерли, подавившись мясом и салом (далее вот тут).