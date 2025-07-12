Молдавские адвокаты объявили забастовку из-за спорных поправок к закону

КИШИНЕВ, 12 июл — РИА Новости. Союз адвокатов Молдавии объявил о начале всеобщей забастовки с 15 июля в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом, законодательные инициативы угрожают независимости адвокатуры и превращают её в «политически подчинённую структуру», говорится в распространенном для СМИ заявлении объединения.
Поправки были приняты парламентским большинством партии «Действие и солидарность» на фоне завершения мандата действующего состава парламента. Очередные выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.
«Решение о забастовке на заседании Совета Союза адвокатов после того, как накануне парламент в спешном порядке одобрил спорные поправки без публичных консультаций. Забастовка начнется 15 июля и продлится до внеочередного съезда адвокатов, намеченного на 25 июля. Всеобщая забастовка — единственный способ защитить нашу независимость и автономию», — говорится в документе, подписанным председателем Союза адвокатов Дорином Попеску.
Среди ключевых изменений в законодательстве, вызвавших протест юристов — запрет на взимание сборов за рассмотрение жалоб в Комиссии по этике и дисциплине, право минюста назначать членов в Комиссию по этике и дисциплине, а также в Лицензионную комиссию, усиливая государственный контроль, ограничение срока полномочий членов Совета Союза адвокатов одним мандатом, что ограничивает самоуправление, отсутствие обсуждения поправок с профессиональным сообществом.
«Эти изменения угрожают финансовой и регуляторной автономии адвокатуры, а также принципам свободной и независимой профессии», — подчёркивают в Союзе адвокатов.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.