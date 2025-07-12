Белоруссия заявила о готовности к сотрудничеству с Молдавией

«Логистика усложнилась. Но мир тесен. Нет безнадежных ситуаций. Поэтому, если у руководства Молдовы, у народа Молдовы будет желание вернуться к нашему сотрудничеству и приумножить его, Игорь Николаевич, знайте, что вы для нас там не чужой человек. Мы готовы через вас, если вы согласитесь, оказывать содействие, восстановить все то, что было утеряно за эти годы», — сказал Лукашенко.