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Лавров назвал фантазиями Запада попытки создания штаба для защиты Украины

Россия не учитывает фантазии Евросоюза (ЕС), подразумевающие создание корпуса многонациональных сил, которые будут защищать Украину. Об этом 12 июля сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.

Источник: РИА "Новости"

По словам главы ведомства, РФ не заинтересована подобными планами европейских лидеров.

«Мы разные фантазии, выдвигаемые теми, кто хочет как-то посверкать на международной арене, всерьез не принимаем и не собираемся обсуждать», — сказал Лавров.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 11 июля заявил, что Россия не допустит иностранный контингент на территории Украины. Помимо этого, он подчеркнул, что Европа радует себя выдуманными рассказами о будущем Украины, которое могут определять только сами украинцы совместно с братским русским народом.

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