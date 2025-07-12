Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 11 июля заявил, что Россия не допустит иностранный контингент на территории Украины. Помимо этого, он подчеркнул, что Европа радует себя выдуманными рассказами о будущем Украины, которое могут определять только сами украинцы совместно с братским русским народом.