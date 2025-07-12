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Суд запретил депутату Обухову бывать в ЗС Иркутской области до 9 сентября

Ограничения для депутата Обухова ввёл суд по ходатайству следователя.

12 июля Кировский районный суд Иркутска рассмотрел ходатайство следователя и ввёл для депутата Заксобрания Иркутской области Обухова меру пресечения в виде запрета на определённые действия. Ограничения будут действовать до 9 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба судов Иркутской области.

Обухову предъявлено обвинение по статье за мошенничество в особо крупном размере. Теперь ему запрещено покидать дом в определённое время; посещать здания, где находятся Заксобрание Иркутской области, отделения КПРФ и других партий; появляться на вокзалах, в аэропортах и других транспортных узлах.

В список запретов входит также общение с другими участниками уголовного дела (кроме следователя и адвокатов); пользоваться интернетом, телефоном, почтой. Суд посчитал, что такие меры помогут избежать давления на следствие.

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