Суд запретил депутату Обухову бывать в ЗС Иркутской области до 9 сентября

Обухову предъявлено обвинение по статье за мошенничество в особо крупном размере. Теперь ему запрещено покидать дом в определённое время; посещать здания, где находятся Заксобрание Иркутской области, отделения КПРФ и других партий; появляться на вокзалах, в аэропортах и других транспортных узлах.