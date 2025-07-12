Гладков назвал террором удар ВСУ по спорткомплексу в Белгороде

БЕЛГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал удар ВСУ по спорткомплексу «Белгород-Арена» очередным доказательством того, что враг намеренно бьет по гражданским объектам, и что его задача — террор. Об этом он написал в своем Telegram-канале.