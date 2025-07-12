Гладков назвал террором удар ВСУ по спорткомплексу в Белгороде

«Еще одно доказательство, что враг намеренно атакует мирные гражданские объекты, где люди занимаются спортом, где нет, не было и не будет военных объектов. Задача врага — террор», — считает Гладков.
Глава региона в связи с этим назвал правильным решение отменить праздничные мероприятия в честь Дня Прохоровского поля — годовщины танкового сражения Великой Отечественной войны.
Ранее похожим образом белгородский губернатор высказался в интервью ТАСС, назвав обстрелы мирных жителей со стороны Украины целенаправленными и осознанными. Гладков считает это «чудовищным преступлением», которому, как он надеется, будет дана правовая оценки со стороны мирового сообщества.