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Гладков назвал террором удар ВСУ по спорткомплексу в Белгороде

БЕЛГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал удар ВСУ по спорткомплексу «Белгород-Арена» очередным доказательством того, что враг намеренно бьет по гражданским объектам, и что его задача — террор. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Еще одно доказательство, что враг намеренно атакует мирные гражданские объекты, где люди занимаются спортом, где нет, не было и не будет военных объектов. Задача врага — террор», — считает Гладков.

Глава региона в связи с этим назвал правильным решение отменить праздничные мероприятия в честь Дня Прохоровского поля — годовщины танкового сражения Великой Отечественной войны.

Ранее похожим образом белгородский губернатор высказался в интервью ТАСС, назвав обстрелы мирных жителей со стороны Украины целенаправленными и осознанными. Гладков считает это «чудовищным преступлением», которому, как он надеется, будет дана правовая оценки со стороны мирового сообщества.