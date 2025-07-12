Румынская компания инвестирует в молдавский порт Джурджулешты 24 миллиона евро

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik.Более 24 миллионов евро намерена инвестировать в развитие инфраструктуры молдавского Международного свободного порта Джурджулешты румынская компания из Констанцы.
В настоящее время портом управляет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
По данным правительства, Совет по контролю за инвестициями, представляющими интерес для национальной безопасности, одобрил запрос Национальной компании «Администрация морских портов», которая намерена осуществить эти инвестиции в порт Джурджулешты.
Заявка на предварительное одобрение инвестиций предполагает приобретение 100% акционерного капитала частной компании, полностью принадлежащей ЕБРР.
Предлагаемый инвестиционный план направлен на развитие терминала ролкерной погрузки/выгрузки (ро-ро), создание контейнерного терминала, модернизацию железной дороги, расширение складских помещений, цифровизацию портовых операций и внедрение решений по энергоэффективности и переходу на экологически чистые технологии.
В середине апреля ЕБРР, владелец Международного свободного порта Джурджулешты, запустил международный тендер для выявления потенциальных инвесторов, которые могут оказать дополнительную поддержку развитию главного морского и речного порта Молдовы.
В 2021 году ЕБРР приобрел 100% капитала группы компаний Danube Logistics, став единоличным владельцем Danube Logistics SRL — портового оператора. Порт Джурджулешты является стратегически важным логистическим узлом, который предлагает импортерам и экспортерам услуги по перевалке и хранению товаров, имея доступ к тримодальной транспортной инфраструктуре. Порт расположен на морском участке реки Дунай и позволяет принимать речные и морские суда с осадкой до 7 метров и грузоподъемностью до 10 000 тонн. Являясь главным портом страны, он обеспечивает более 70% внешней торговли Молдовы по воде.