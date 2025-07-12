Румынская компания инвестирует в молдавский порт Джурджулешты 24 миллиона евро

В 2021 году ЕБРР приобрел 100% капитала группы компаний Danube Logistics, став единоличным владельцем Danube Logistics SRL — портового оператора. Порт Джурджулешты является стратегически важным логистическим узлом, который предлагает импортерам и экспортерам услуги по перевалке и хранению товаров, имея доступ к тримодальной транспортной инфраструктуре. Порт расположен на морском участке реки Дунай и позволяет принимать речные и морские суда с осадкой до 7 метров и грузоподъемностью до 10 000 тонн. Являясь главным портом страны, он обеспечивает более 70% внешней торговли Молдовы по воде.