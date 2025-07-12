Узбекистан установил дипломатические отношения с Эритреей

Церемония подписания Совместного коммюнике состоялась в штаб-квартире ООН. От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Эритреи при ООН София Тесфамариам.