Узбекистан установил дипломатические отношения с Эритреей

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Между республикой Узбекистан и государством Эритрея установлены дипломатические отношения, сообщает ИА «Дунё».
Церемония подписания Совместного коммюнике состоялась в штаб-квартире ООН. От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Эритреи при ООН София Тесфамариам.
Стороны выразили готовность в укреплении совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированных учреждений.
Также договорились об активизации двусторонних контактов по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
«Подписание документа стало важным шагом в активизации взаимодействия Узбекистана с африканским континентом», — отметилив агентстве.
Государство Эритрея стала 162-й страной, с которой Узбекистан установил дипотношения.
Эритрея расположена в районе Африканского Рога.