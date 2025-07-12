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Узбекистан установил дипломатические отношения с Эритреей

Достигнута договоренность об активизации двусторонних контактов по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Между республикой Узбекистан и государством Эритрея установлены дипломатические отношения, сообщает ИА «Дунё».

Церемония подписания Совместного коммюнике состоялась в штаб-квартире ООН. От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Эритреи при ООН София Тесфамариам.

Стороны выразили готовность в укреплении совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированных учреждений.

Также договорились об активизации двусторонних контактов по поиску взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«Подписание документа стало важным шагом в активизации взаимодействия Узбекистана с африканским континентом», — отметилив агентстве.

Государство Эритрея стала 162-й страной, с которой Узбекистан установил дипотношения.

Эритрея расположена в районе Африканского Рога.

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